Jelang Lebaran, Pramono Akan Tertibkan Manusia Gerobak dengan Humanis

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |19:34 WIB
JAKARTA – Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meningkatkan penertiban terhadap aktivitas manusia gerobak yang kerap muncul selama bulan Ramadan. Langkah ini diambil untuk menjaga kenyamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan penertiban akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta aparat kepolisian. Selain itu, patroli rutin akan digelar di sejumlah titik rawan.

“Pasti kami akan patroli. Kami akan melibatkan Satpol PP dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk menjaga Jakarta bersama-sama,” ujar Pramono, Selasa (10/2/2026).

Tak hanya manusia gerobak, Pemprov DKI Jakarta juga akan menertibkan kegiatan sahur on the road (SOTR) yang kerap menimbulkan kerawanan, mulai dari kemacetan hingga potensi bentrokan antarwarga.

 

