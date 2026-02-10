Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Bakal Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Pertengahan 2026

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |18:57 WIB
Pramono Bakal Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Pertengahan 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengembangkan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi pada pertengahan 2026. Pengembangan ini ditujukan untuk menyelesaikan persoalan sampah di Jakarta.

Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara Town Hall Meeting yang membahas isu dan solusi mengatasi polusi udara, digelar di M Bloc, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

“Dalam waktu dekat, Jakarta akan memiliki beberapa fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Intermediate Treatment Facility (ITF),” kata Pramono.

Ia menyampaikan ITF tersebut telah dan akan dibangun di sejumlah wilayah seperti Sunter, Rorotan, Bantar Gebang, serta direncanakan di wilayah Jakarta Barat. “Diharapkan dapat mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini,” ujarnya.

Langkah ini dilakukan Pemprov DKI agar pembangkit listrik tenaga sampah di Jakarta dapat menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, terutama yang berada di sekitar wilayah Jakarta.

“Jika hal ini dapat terlaksana, maka kontribusi terhadap penurunan emisi di Jakarta akan sangat signifikan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200490/pramono_anung-l3E7_large.jpg
Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Rampung, Pramono Dorong Pusat Bangun Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198375/pramono_anung-HVtG_large.jpg
Curah Hujan Tinggi, Pramono Tancap Gas Perbaiki Jalan Berlubang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196407/pramono_anung-Bd8z_large.jpg
Pramono Tunggu Arahan Pusat Bangun 19 Km Giant Sea Wall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196406/pramono_anung-ZQVq_large.jpg
Pramono Akan Buka Rute Baru Transjabodetabek, Blok M-Soetta dan Cawang-Jababeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/338/3194547/pramono_anung-dHYl_large.jpg
Pramono Akan Resmikan Taman Bendera Pusaka Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193936/pramono_anung-Rqcb_large.jpg
Pramono: Kolong Tol Akan Dimanfaatkan untuk Arena Tinju!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement