INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono: Kolong Tol Akan Dimanfaatkan untuk Arena Tinju!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |03:03 WIB
Pramono: Kolong Tol Akan Dimanfaatkan untuk Arena Tinju!
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Okezone
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin hijau dan nyaman. Salah satu idenya adalah memanfaatkan kolongan tol agar disulap menjadi taman atau ruang terbuka hijau.

Demikian diungkapkan Pramono setelah meninjau Taman Gapura Muka Cakung, Jakarta Timur, pada Selasa (6/1/2025).

Sebelumnya area dan lahan ini hanya digunakan untuk parkir truk, karena lokasinya yang berada di tepi jalan.

"Saya memang mencanangkan untuk membuat Jakarta lebih hijau, lebih nyaman. Maka semua ruang-ruang yang seperti ini kita gunakan, kita manfaatkan selain untuk kita tanamin menjadi vertical garden atau rain garden dan sebagainya," ujar Pramono.

Namun tidak hanya sekadar membangun ruang hijau di kolong tol, Pramono juga memerintahkan Wali Kota dan jajaran terkait agar memikirkan supaya warga tertarik mendatangi lokasi tersebut.

Politikus senior PDIP ini meminta agar area tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga tinju.

Pramono menyarankan agar dilakukan pemasangan samsak untuk sarana warga berlatih tinju atau penambahan fasilitas untuk bermain skateboard.

"Tetapi saya juga meminta kepada dinas terkait, dinas pertamanan dan juga para wali kota, harus ada happening-nya. Bahkan kalau perlu di bawah jalan tol layang begini kita buatin sarung tinju, orang untuk latihan bertinju, skateboard dan sebagainya," ujarnya.

 

Topik Artikel :
RTH Tinju Pramono Anung
