HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Perintahkan Dinkes Antisipasi Superflu di Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |13:01 WIB
Pramono Perintahkan Dinkes Antisipasi Superflu di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kasus superflu belum ditemukan di wilayah Jakarta. Namun, ia tetap memerintahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan langkah antisipasi agar virus tersebut tidak menyebar di Jakarta.

"Berkaitan dengan superflu, saya secara khusus sudah meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan, Bu Ani, untuk mempersiapkan itu," ujar Pramono di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (6/1/2026).

Selain menyiapkan langkah pencegahan penyebaran, dia juga meminta Dinkes DKI Jakarta untuk mempersiapkan langkah-langkah penanganan apabila superflu muncul di Jakarta.

"Memang sampai hari ini dari laporan yang ada di Jakarta belum ada, toh kalau ada pun kita juga harus bersiap," katanya.

Dalam kesiapannya merespons kasus superflu ini, Pramono bahkan melakukan koordinasi langsung dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Dia juga melaporkan pihaknya berada dalam posisi siap mengantisipasi penyebaran hingga penanganan superflu.

Telusuri berita news lainnya
