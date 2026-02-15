10 Ribu Pelari Ikuti Soekarno Run 2026 di GBK, Ada Pramono hingga Hasto

JAKARTA – Ajang lari Soekarno Run 2026 resmi dimulai di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026). Kegiatan ini diikuti Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama sekitar 10 ribu pelari lainnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejak pagi buta ribuan peserta telah memadati garis start yang berada di dekat Parkir Timur GBK. Sebagian besar pelari tampak melakukan pemanasan sebelum perlombaan dimulai.

Menariknya, sebelum flag off, sosok proklamator sekaligus Presiden RI pertama, Soekarno, hadir dalam bentuk hologram berbasis artificial intelligence (AI). Dalam kemunculannya, Bung Karno menyampaikan pesan singkat kepada para peserta.

“Berlari lah dengan Merdeka, berlari di atas kaki sendiri,” tutur Bung Karno dalam pesannya.

Selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno secara resmi melepas para pelari dengan mengibarkan bendera start. Para pelari terlihat antusias mengabadikan momen tersebut menggunakan gawai masing-masing.

Dalam ajang ini, Pramono Anung mengikuti kategori 5K. Selain itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto turut ambil bagian dengan mengikuti kategori 10K.

