Pramono Tunggu Arahan Pusat Bangun 19 Km Giant Sea Wall

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menyebut pihaknya menunggu arahan pemerintah pusat terkait program pembangunan giant sea wall. Proyek ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan melindungi wilayah pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob.

“Pertanyaan tentang giant sea wall, kami Pemerintah Jakarta menunggu sepenuhnya arahan dari pemerintah pusat,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Dalam proyek ini, Pramono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta awalnya diminta membangun tanggul laut raksasa sepanjang 12 kilometer (km). Namun, kini panjangnya ditambah menjadi 19 km.

Meski ada penambahan sepanjang 7 km, Pramono mengaku tidak keberatan, sebab berapa pun panjang yang ditetapkan, Jakarta siap mengerjakan.

“Karena dulu Jakarta ini kebagian 12 kilo, tetapi kemarin ditambahkan menjadi 12 tambah 7 menjadi 19. Mau 12, mau 19, Jakarta akan mengerjakan,” ujarnya.