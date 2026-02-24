Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Setahun Pramono-Rano, DPRD DKI Tekankan Pentingnya Evaluasi Program Quick Wins

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |20:08 WIB
Setahun Pramono-Rano, DPRD DKI Tekankan Pentingnya Evaluasi Program Quick Wins
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Nabilah Aboebakar Alhabsyi (Foto: Ist)
JAKARTA — Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengatakan, sudah waktunya untuk mengevaluasi menyeluruh program-program quick wins Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Quick wins, menurutnya, harus berjalan cepat, terukur dan parameter keberhasilan program jangan hanya administratif dan seremonial.

“Quick wins harusnya bukan sekadar program yang cepat diumumkan, tetapi harus benar-benar cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Disini ukurannya jelas, contoh seperti apakah genangan akan berkurang, pelayanan publik bisa membaik, dan terakhir apakah keluhan warga juga menurun,” ujar Nabilah dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Ia menekankan evaluasi berbagai program karena sudah memasuki satu tahun pemerintahan Pramono-Rano. Berbagai program yang dijanjikan kepada masyarakat sudah seharusnya dievaluasi, misalnya di sektor strategis seperti pengendalian banjir, pengelolaan sampah hingga perbaikan infrastruktur lingkungan.

Sejumlah program itu, kata Nabila, membutuhkan percepatan dan konsistensi dalam mengeksekusinya. Ditambah, transparansi capaian program hingga indikator kinerja harus bisa diakses publik merupakan hal penting.

“Seharusnya masyarakat hari ini sudah berhak tahu sejauh mana target tercapai, berapa persen realisasi anggaran, dan apa kendala di lapangan,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta dalam merespon cepat dalam penanganan darurat dan perbaikan layanan tertentu. Kendati, keberlanjutan dan dampak jangka panjang tetap menjadi kunci dalam menuntaskan dan menyelesaikan program.

“Setahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Evaluasi ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi memastikan Jakarta bergerak sesuai harapan warga, kita ingin quick wins bukan hanya cepat di awal, tetapi kuat dalam hasil,” katanya.

(Arief Setyadi )

