Ramadan-Idul Fitri, Pramono: Saya Akan Buat Jakarta Jauh Lebih Meriah

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin membuat Jakarta lebih meriah saat menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1447 H. Nantinya, Jakarta akan dihias dengan ornamen bertema Ramadan dan Idul Fitri 1447 H.

Hal itu disampaikan Pramono saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Akbar Kaum Betawi di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu 15 Februari 2026. Mulanya, ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lain.

"Jakarta ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain pertumbuhan ekonominya relatif lebih baik. Kita tumbuh 5,21%, nasional 5,11%. Bahkan, di kuartal IV kemarin kita tumbuh 5,71%, tertinggi, dan itu tidak mungkin tanpa kerja keras kita bersama-sama," kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan pihaknya memberikan keleluasaan untuk menggelar berbagai kegiatan di Jakarta guna menstimulasi ekonomi. Seiring dengan itu, ia menyebut unsur Betawi telah dimasukkan ke dalam berbagai kegiatan yang digelar Pemprov DKI, seperti Christmas Colossal, Tahun Baru, hingga pembukaan festival Imlek.

"Maka kemudian untuk menstimulasi atau menjalankan roda ekonomi ini menjadi baik, semua kegiatan sekarang saya memberikan ruang yang luas. Contohnya yang tadi juga disampaikan oleh Bang Foke, ketika Natal dan Tahun Baru kemarin, ada Christmas Colossal yang diadakan di Jalan Sudirman-Thamrin," kata Pramono.