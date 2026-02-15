Jelang Ramadan, Warga Padati CFD Jalan Sudirman-Tamrin Jakpus

JAKARTA – Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman–M.H. Thamrin dipadati warga pada Minggu (15/2/2026). Diketahui, gelaran CFD kali ini merupakan Minggu terakhir menjelang Ramadan 1447 Hijriah atau bulan puasa 2026.

Ribuan warga memanfaatkan momen tersebut untuk berolahraga sebelum memasuki bulan Ramadan. Salah satunya Wildan, pria asal Jawa Timur yang memilih mengikuti CFD sebelum datangnya bulan puasa.

“Ini kan kebetulan bentar lagi puasa, mumpung masih di Jakarta, jadi saya CFD-an di sini,” kata Wildan di lokasi.

Berdasarkan pantauan, warga melakukan beragam aktivitas olahraga seperti jalan santai, lari, hingga bersepeda. Salah satu titik yang dipadati pengunjung adalah Bundaran HI. Di lokasi tersebut tersedia sejumlah ornamen khas Imlek yang menarik perhatian warga.

Ornamen bernuansa merah itu menjadi spot favorit untuk berswafoto. Hiasan tersebut merupakan bagian dari Jakarta Light Festival “Chinese New Year Edition” yang digelar pada 13–17 Februari 2026.

“CFD kebetulan lagi ada event Imlek dan menyambut Ramadan juga, jadi excited saja ke sini,” kata Desi, warga Pasar Minggu yang hadir di CFD.

“Bagus sih, jadi ini menyambut Imlek dan berdekatan dengan bulan Ramadan juga, jadi kita seperti sama-sama merayakan perbedaan,” sambungnya.

(Arief Setyadi )