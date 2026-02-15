Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Darurat Jalan Berlubang, Pemprov DKI Sebar Spanduk dan Pasukan Kuning

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |03:00 WIB
Jakarta Darurat Jalan Berlubang, Pemprov DKI Sebar Spanduk dan Pasukan Kuning
Ilustrasi Jalan Berlubang/Okezone
A
A


JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalukan pemasangan spanduk imbauan di titik Jalan berlubang di Ibu Kota. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat jalan berlubang.

"Imbauan tersebut merupakan langkah preventif untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan, khususnya di tengah musim hujan dengan intensitas curah hujan yang masih tinggi," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, Sabtu (14/2/2026).

Namun tidak hanya spanduk, imbauan juga ditampilkan di videotron yang berada di JPO milik Dinas Bina Marga. Melalui imbauan tersebut, masyarakat diingatkan untuk lebih waspada saat melintas serta menyesuaikan kecepatan kendaraan.

"Titik-titik pemasangan imbauan diprioritaskan pada ruas jalan yang memiliki potensi kerusakan sehingga dapat membahayakan pengguna jalan," ucapnya.

Selain menyampaikan imbauan, Dinas Bina Marga juga masih melakukan pemantauan dan monitoring kondisi jalan di seluruh wilayah Jakarta.

Pasukan kuning secara rutin mengecek kondisi jalan serta merespon cepat laporan masyarakat guna menindaklanjuti adanya temuan maupun aduan jalan berlubang.

 

