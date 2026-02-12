Catat Ada 6.000 Titik Jalan Berlubang, Pemprov DKI: Penambalan Masih Dilakukan

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat terdapat 6.000 titik jalan di Ibu Kota yang berlubang pascabanjir. Sebagian jalan berlubang telah dilakukan perbaikan dengan penambalan sementara.

“Jadi sekarang ini penambalan itu dilakukan secara masif. Memang lubang-lubang yang pada minggu lalu kita hitung ada 6.000, sudah hampir sebagian besar kita tambal,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026).

Ia mengaku bahwa proses penambalan hingga kini masih terus dilakukan. Maka dari itu, belum seluruh jalan berlubang selesai ditambal.

“Apakah penambalan itu sudah menyelesaikan secara keseluruhan meng-cover Jakarta, saya harus mengatakan belum,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyinggung peristiwa seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terlibat kecelakaan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Pengemudi mengalami kecelakaan setelah menghantam jalan berlubang dan sempat tak sadarkan diri.