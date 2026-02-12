Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Catat Ada 6.000 Titik Jalan Berlubang, Pemprov DKI: Penambalan Masih Dilakukan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |11:45 WIB
Catat Ada 6.000 Titik Jalan Berlubang, Pemprov DKI: Penambalan Masih Dilakukan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat terdapat 6.000 titik jalan di Ibu Kota yang berlubang pascabanjir. Sebagian jalan berlubang telah dilakukan perbaikan dengan penambalan sementara.

“Jadi sekarang ini penambalan itu dilakukan secara masif. Memang lubang-lubang yang pada minggu lalu kita hitung ada 6.000, sudah hampir sebagian besar kita tambal,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026).

Ia mengaku bahwa proses penambalan hingga kini masih terus dilakukan. Maka dari itu, belum seluruh jalan berlubang selesai ditambal.

“Apakah penambalan itu sudah menyelesaikan secara keseluruhan meng-cover Jakarta, saya harus mengatakan belum,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyinggung peristiwa seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terlibat kecelakaan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Pengemudi mengalami kecelakaan setelah menghantam jalan berlubang dan sempat tak sadarkan diri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/338/3200900//transjakarta_elektrik-LbSs_large.jpg
Perbanyak Armada, Pramono Targetkan 10 Ribu TransJakarta Elektrik pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200886//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-bDgT_large.jpg
Pemprov DKI Pastikan Ketersediaan Pangan Jakarta Aman Selama Ramadan hingga Idulfitri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200849//pramono_anung-KmsD_large.jpg
Pramono Bakal Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Pertengahan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200690//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung_dan_wakil_gubernur_rano_karno-seaG_large.jpg
Jalan Berlubang karena Hujan Ditambal Sementara, Rano Karno: Perbaikan Permanen Tunggu Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200422//pramono-Jn5F_large.jpg
Kelakar Pramono: Saya Mau Aja Masuk Gorong-gorong, tapi Nanti pada Kaget 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200403//jusuf_kalla-2eBr_large.jpg
JK: Kalau Jakarta Banjir Jangan Salahkan Gubernur, tapi Marahi Diri Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement