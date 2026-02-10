Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Pastikan Ketersediaan Pangan Jakarta Aman Selama Ramadan hingga Idulfitri

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |21:47 WIB
Pemprov DKI Pastikan Ketersediaan Pangan Jakarta Aman Selama Ramadan hingga Idulfitri
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan ketersediaan pangan di Ibu Kota terbilang aman selama bulan Ramadan. Hal ini ia sampaikan usai menggelar rapat pimpinan terkait persiapan menjelang Ramadan.

"Dari hasil laporan dari Ibu Asisten yang menangani ini secara khusus, Bu Eli, maka ketersediaan pangan untuk Ramadan dan juga Idulfitri di Jakarta, termasuk hari-hari besar lainnya seperti Imlek atau Nyepi, dalam kondisi aman karena cadangannya mencukupi," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Pramono menambahkan bahwa subsidi pangan di Jakarta saat ini juga terbilang baik. Hampir seluruh komoditas pangan di Jakarta berada dalam kondisi terkendali.

"Kemudian juga untuk subsidi pangan, kami melihat hampir semua komoditas di Jakarta sekarang ini relatif terkontrol dengan baik," ujarnya.

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap mewanti-wanti beberapa komoditas yang biasanya mengalami kenaikan selama bulan Ramadan. Menurut Pramono, harga minyak dan cabai cenderung naik saat puasa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200862//gubernur_jakarta_pramono_anung-KIp7_large.jpg
Jelang Lebaran, Pramono Akan Tertibkan Manusia Gerobak dengan Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200858//pramono_anung-4YVg_large.jpg
Guru Diduga Lecehkan Siswi di Jaktim, Pramono: Tindak Setegas-tegasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200849//pramono_anung-KmsD_large.jpg
Pramono Bakal Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Pertengahan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200690//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung_dan_wakil_gubernur_rano_karno-seaG_large.jpg
Jalan Berlubang karena Hujan Ditambal Sementara, Rano Karno: Perbaikan Permanen Tunggu Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200490//pramono_anung-l3E7_large.jpg
Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Rampung, Pramono Dorong Pusat Bangun Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200422//pramono-Jn5F_large.jpg
Kelakar Pramono: Saya Mau Aja Masuk Gorong-gorong, tapi Nanti pada Kaget 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement