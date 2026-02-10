Istana Soroti Jalan Berlubang: Jangan Dianggap Sepele, Risikonya Fatal!

JAKARTA – Istana Negara melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah memberi perhatian serius terhadap maraknya jalan berlubang, yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara, bahkan telah menyebabkan korban jiwa di sejumlah daerah.

Prasetyo menyampaikan, bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan kondisi jalan, khususnya di tengah musim hujan, segera dibenahi.

“Tadi Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa kami terus berkoordinasi untuk memastikan kelayakan jalan. Saat musim hujan ini banyak muncul lubang, bahkan di beberapa tempat sampai menimbulkan korban. Pemerintah tentu sangat prihatin,” ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Ia menegaskan, persoalan jalan berlubang kerap dianggap sepele, padahal memiliki risiko fatal bagi keselamatan pengguna jalan jika tidak segera ditangani.

“Saya hampir setiap hari mengingatkan seluruh jajaran agar memperhatikan hal-hal yang terlihat kecil seperti ini, karena risikonya bisa sangat fatal,” katanya.