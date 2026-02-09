Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Diundang Rapat Perdana Board of Peace AS, Hadir Atau Tidak?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |20:59 WIB
Prabowo Diundang Rapat Perdana Board of Peace AS, Hadir Atau Tidak?
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah menerima undangan untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Amerika Serikat.

Hal tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Meski demikian, Prasetyo menyebut belum ada kepastian apakah Presiden Prabowo Subianto akan hadir secara langsung dalam forum internasional tersebut.

"Ada undangannya. Tapi belum bisa dipastikan apakah Presiden hadir atau tidak. Nanti akan kami sampaikan jika sudah ada kepastian," ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Prasetyo menjelaskan, apabila Prabowo memutuskan hadir, pemerintah berharap momen tersebut dapat dimanfaatkan sekaligus untuk penandatanganan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

"Kita tentu menghendaki dan berharap bisa dilakukan dua-duanya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200671//prabowo-LG2o_large.jpeg
HPN 2026, Prabowo: Jurnalis Harus Jadi Pilar Kemajuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200668//prabowo-35Tf_large.jpg
Cerita Cucu Bung Karno Gabung Gerindra hingga Terima Amanah dari Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200649//prabowo_subianto-TjYU_large.jpg
Arahan Prabowo ke TNI–Polri: Kapan Pun Rakyat Butuh Bantuan, Harus Langsung Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200643//mensesneg_prasetyo_hadi-sjka_large.jpg
Hari Pers Nasional, Istana Ajak Lawan Hoaks dan Disinformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200634//presiden_prabowo_subianto-oYM9_large.jpeg
Presiden Prabowo Kumpulkan Pimpinan TNI-Polri, Komisi I DPR: Momentum Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200626//mensesneg-Rd6F_large.jpg
Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Tak Perlu Tunggu Perpres!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement