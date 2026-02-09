HPN 2026, Prabowo: Jurnalis Harus Jadi Pilar Kemajuan Bangsa

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar insan pers nasional terus menjadi pilar penting dalam kemajuan bangsa dan negara. Pesan tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2026.

Mewakili Presiden dan Pemerintah, Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjalankan tugas jurnalistik di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.

“Harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan bersama-sama mari kita menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” ujarnya usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri-TNI di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Prabowo, lanjut Prasetyo, juga menyampaikan terima kasih kepada para jurnalis dan pekerja media yang selama ini berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, baik terkait tugas-tugas pemerintahan, capaian pembangunan, maupun berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu tugas, keberhasilan, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat,” katanya.