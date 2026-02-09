Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HPN 2026, Prabowo: Jurnalis Harus Jadi Pilar Kemajuan Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |20:13 WIB
HPN 2026, Prabowo: Jurnalis Harus Jadi Pilar Kemajuan Bangsa
HPN 2026, Prabowo: Jurnalis Harus Jadi Pilar Kemajuan Bangsa
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar insan pers nasional terus menjadi pilar penting dalam kemajuan bangsa dan negara. Pesan tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2026.

Mewakili Presiden dan Pemerintah, Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjalankan tugas jurnalistik di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.

“Harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan bersama-sama mari kita menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” ujarnya usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri-TNI di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Prabowo, lanjut Prasetyo, juga menyampaikan terima kasih kepada para jurnalis dan pekerja media yang selama ini berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, baik terkait tugas-tugas pemerintahan, capaian pembangunan, maupun berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu tugas, keberhasilan, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200668//prabowo-35Tf_large.jpg
Cerita Cucu Bung Karno Gabung Gerindra hingga Terima Amanah dari Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200663//pemerintah-DpE0_large.jpg
HPN 2026, Perkuat Peran Pers Hadapi Tantangan Era Digital dan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200649//prabowo_subianto-TjYU_large.jpg
Arahan Prabowo ke TNI–Polri: Kapan Pun Rakyat Butuh Bantuan, Harus Langsung Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200643//mensesneg_prasetyo_hadi-sjka_large.jpg
Hari Pers Nasional, Istana Ajak Lawan Hoaks dan Disinformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200634//presiden_prabowo_subianto-oYM9_large.jpeg
Presiden Prabowo Kumpulkan Pimpinan TNI-Polri, Komisi I DPR: Momentum Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200611//prabowo-HsOn_large.jpg
Wejangan Prabowo ke TNI-Polri: Jaga Kepercayaan Rakyat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement