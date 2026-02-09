Advertisement
Cerita Cucu Bung Karno Gabung Gerindra hingga Terima Amanah dari Prabowo

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |20:09 WIB
Cerita Cucu Bung Karno Gabung Gerindra hingga Terima Amanah dari Prabowo
Cerita Cucu Bung Karno Gabung Gerindra hingga Terima Amanah dari Prabowo
A
A
A

JAKARTA - Cucu Presiden Pertama RI Soekarno, Didi Mahardhika Soekarno mengenang amanah dari sang ibunda almarhumah Rachmawati Soekarnoputri, serta amanah dari Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya sudah seperti keluarga sendiri.

"Pesan ibunda jelas, tetap setia kepada Bapak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Alhamdulillah amanah itu saya jalankan sejak dulu," tutur Mahardhika, Senin (9/2/2026).

Mahardhika juga menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra, dia berharap agar Gerindra terus menjadi kekuatan politik yang menjaga persatuan bangsa.

Mahardhika menjelaskan, pilihannya berlabuh di Partai Gerindra dilandasi keyakinan ideologis. Ia menilai, Gerindra merupakan partai yang paling merepresentasikan nilai-nilai Bung Karno tanpa dikotomi dan tanpa upaya mengadu-benturkan.

"Gerindra itu cocok dengan darah ideologi saya. Ada garis ajaran kakek saya, Bung Karno, tetapi tidak dibenturkan dengan siapa pun," jelasnya.

Dia juga menegaskan, kedekatannya dengan Prabowo tidak hanya sebatas hubungan politik, tetapi sudah menjadi hubungan personal. "Bagi saya, Pak Prabowo sudah seperti bapak sendiri. Itu yang saya pegang," ujarnya.

Mahardhika juga menyoroti masih adanya upaya sejumlah kelompok yang terus menghidupkan dikotomi lama dalam politik nasional. Menurutnya, pola semacam itu sudah tidak relevan dan hanya memperkecil bangsa.

 

Halaman:
1 2
      
