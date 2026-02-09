Bonatua Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir: Terima Kasih Pak Prabowo

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto usai menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bonatua mendapatkan salinan ijazah tersebut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Dan yang terakhir nih saya mungkin harus apa mengucapkan terima kasih buat Bapak Prabowo ya yang tetap menjaga iklim demokrasi. Kita tahu KPU ini kita ibaratkan adalah rumah demokrasi kita," kata Bonatua di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Selain Prabowo, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Adapun KPU sebelumnya mengabulkan gugatan Bonatua soal berkaitan sengketa informasi salinan ijazah Jokowi.

"Dan kita juga berterima kasih kepada KIP yang menjaga selalu supaya pintu KPU, pintu keterbukaan informasi KPU terbuka," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Bonatua telah menerima salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir tanpa ada elemen yang ditutupi dalam dokumen tersebut.

Dia menerima dua dokumen salinan ijazah Jokowi yang digunakan saat mendaftar sebagai peserta pilpres pada periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Sebelumnya, dia juga telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, namun ada sembilan elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih di sensor, ia lantas menggugat ke KIP.