Andi Azwan Sebut Eggi Sudjana Minta Maaf saat Bertemu Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, mengatakan Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana telah meminta maaf kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Hal itu diungkapkan Andi dalam talkshow Interupsi bertajuk "Pecah Kongsi, Eggi-Damai Lapor Polisi," yang disiarkan oleh iNews TV, Kamis (29/1/2026).

Ia mengklaim mengetahui permintaan maaf Eggi setelah melihat rekaman di kediaman Jokowi. "Saya katakan, 55 menit pertemuan, 12 menit doa. Artinya apa? Apakah itu ada rekaman atau tidak? Ini rumah mantan presiden, loh. Di situ ada kata maaf di situ. Terserah Bung Egi mau bilang apa, terserah," kata Andi.

Menurutnya, Jokowi memahami sikap Eggi. Ia juga mengatakan mantan Wali Kota Solo itu telah menerima permintaan maaf Eggi. "Jelas, dalam RJ itu harus ada pemaafan itu. Ya. Bagaimana ya, bersalaman, Pak Jokowi tidak pernah bersalaman langsung begini, selalu begini, ya, tidak bersentuhan. Tapi bersalaman dan berpelukan," ujar Andi.

"Itu sudah menandakan suatu pemaafan yang luar biasa dari hati sanubari beliau kepada Bung Egi," tambahnya.

(Arief Setyadi )