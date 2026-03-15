HOME NEWS NASIONAL

Rismon Sianipar Bertemu Tim Hukum Jokowi, Klarifikasi soal Penelitian Ijazah

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |06:58 WIB
Rismon Sianipar bertemu tim hukum Jokowi (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Rismon Sianipar menyampaikan klarifikasi terkait penelitiannya yang dikenal sebagai Jokowi’s White Paper dalam pertemuan dengan pihak kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), di Senayan, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Rismon menegaskan penelitian yang ia lakukan bersifat independen dan tidak berada di bawah intervensi pihak mana pun. Ia menyebut dokumen Jokowi’s White Paper merupakan kompilasi dari tiga tulisan yang dibuat secara mandiri.

“Sejak awal penelitian Jokowi’s White Paper merupakan kompilasi dari tiga tulisan kami yang secara independen. Jadi kalau saya bertanggung jawab atas penelitian dan tulisan saya maka saya tidak perlu minta izin atau memberikan konfirmasi kepada dua orang lain (tersangka). Jadi penelitian saya independen tanpa ada intervensi dari pihak-pihak lain, itu murni tanggung jawab saya secara ilmiah,” ujar Rismon.

Salah satu kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyebut hasil penelitian yang dipaparkan Rismon memberikan kejelasan terkait isu yang beredar mengenai tudingan ijazah palsu. Ia berharap permintaan maaf yang disampaikan Rismon dapat mengakhiri polemik di masyarakat sekaligus membuka jalan bagi pemulihan nama baik Jokowi.

“Ini membuktikan bahwa sebenarnya bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli,” tegasnya.

      
