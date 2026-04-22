Sindir Rismon, Roy Suryo: Kok Berani Neliti Ijazah Jokowi Kalau Ijazahnya Sendiri Palsu?

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo heran terhadap Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar yang berani meneliti ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Roy menduga ijazah Rismon juga palsu.

Hal itu disampaikan Roy langsung dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (21/4/2026).

Roy awalnya memaparkan sejumlah temuan yang beredar terkait dugaan ijazah palsu Rismon, berkaitan dengan stempel, security paper, hingga hasil scan.

"Yang paling sedih bagi saya, saya dan Dokter Tifa, bagaimana bisa Doktor Rismon Hasiholan Sianipar berani meneliti ijazah Jokowi kalau ijazah sendiri palsu?" tanya Roy Suryo, Selasa (21/4/2026).

Menurut Roy, perbuatan Rismon berakibat fatal terhadap dirinya sendiri. Bahkan, atas perbuatannya, Rismon otomatis telah menghilangkan integritasnya sebagai ahli.