Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Ijazah Jokowi, Bonjowi: Gugatan UGM ke PTUN Jakarta Salah Alamat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |15:47 WIB
Kasus Ijazah Jokowi, Bonjowi: Gugatan UGM ke PTUN Jakarta Salah Alamat
Bonjowi (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perwakilan Gerakan Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), Syamsuddin Alimsyah, menyebut gugatan Universitas Gadjah Mada (UGM) ke PTUN atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan UGM membuka dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk publik merupakan langkah yang salah alamat.

"Sesungguhnya gugatan UGM itu sudah inkrah, tidak bisa lagi (digugat), harusnya ditolak dan memang salah alamat, (harusnya) tidak di PTUN, tapi di Pengadilan Negeri. Kalaupun di PTUN tidak boleh di Jakarta, tapi dia harus di Jogja meskipun secara subjektif menguntungkan kami karena kami di Jakarta," ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, gugatan UGM tersebut tidak sesuai dengan delik kewenangan, sehingga pihaknya akan menyampaikan hal itu dalam persidangan. Gugatan itu dilayangkan UGM atas putusan KIP yang menyatakan dokumen Jokowi terbuka untuk publik, kecuali nomor KTP, NPWP, dan daftar nilai.

"Ternyata belakangan UGM itu ogah untuk membuka dokumen Jokowi. Saya penasaran apa motif di balik ini sampai tiba-tiba UGM yang awalnya di persidangan KIP itu menyatakan bagaimana teknis penyerahan, tiba-tiba keberatan, anehnya keberatan itu dilakukan justru di saat putusan harusnya tinggal diserahkan," tuturnya.

Ia mengaku heran dengan langkah UGM yang baru mengajukan gugatan setelah putusan KIP dinyatakan inkrah dan melewati batas waktu ketentuan. Meski demikian, pihaknya tetap akan menghadapi proses hukum tersebut karena ingin mengetahui alasan di balik langkah UGM itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220007/abdullah_alkatiri-Mfh2_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Soroti Perubahan Pasal hingga Double Sprindik Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/338/3218837/kuasa_hukum_roy_suryo_ahmad_khozinuddin-gI8w_large.jpg
Kubu Roy Suryo Minta Polisi Tertibkan Penyebar Isu Perkara Ijazah Jokowi Telah P21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218697/troya-nctp_large.jpg
Tim Hukum Troya Sebut Peluang Kasus Roy Suryo Cs P21 Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217791/kabid_humas_polda_metro_jaya-wNjL_large.jpg
Polda Metro Respons Roy Suryo Minta Kasusnya Dihentikan: Baca Aturannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217299/roy_suryo-eWVp_large.jpg
Kubu Roy Suryo Ajukan Sengketa Informasi untuk Buka 709 Dokumen Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217259/refly_harun-A9Na_large.jpg
Refly Harun Sebut Status Tersangka Roy Suryo-Tifa Tak Sah, Pelimpahan Molor 85 Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement