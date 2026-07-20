Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Alasan Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo soal Status Tersangka Kasus Ijazah Jokowi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |15:11 WIB
Ini Alasan Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo soal Status Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
Roy Suryo (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pakar telematika Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pertimbangan hakim yakni permohonan yang diajukan Roy sudah tidak relevan karena perkara pokok telah berjalan dan telah memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan.

Hakim juga menilai pengajuan praperadilan kedua yang dilakukan Roy setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan dan saat praperadilan pertama telah memasuki tahap kesimpulan merupakan bentuk penyalahgunaan prosedur hukum.

"Tindakan pemohon mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah praperadilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan praperadilan," kata hakim saat membacakan pertimbangan putusan, Senin (20/7/2026).

Atas dasar itu, hakim menyatakan permohonan Roy tidak lagi relevan untuk diperiksa. "Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan praperadilan Pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya," ujar hakim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231161/roy_suryo-MUwx_large.jpg
Polda Metro Hormati Putusan PN Jaksel Tolak Praperadilan Kedua Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231158/roy_suryo-pR1G_large.jpg
Breaking News! Praperadilan Roy Suryo Ditolak, Status Tersangka di Kasus Ijazah Jokowi Sah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231096/roy_suryo-8BpG_large.jpg
Hari Ini, Roy Suryo Hadapi Sidang Putusan Praperadilan soal Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230563/roy_suryo-dRlM_large.jpg
Kubu Roy Suryo Yakin Menang Praperadilan di Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230531/roy_suryo-Vc03_large.jpg
Roy Suryo Dilaporkan Ketum Gibranisti ke Polres Jaksel Terkait Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230517/dokter_tifa-bA5g_large.jpg
Dokter Tifa Soroti JPU Berbelit Serahkan 'Jantung' BAP 26 Ahli dari Polda Metro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement