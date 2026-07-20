Momen Roy Suryo Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Pendukung di PN Jaksel

JAKARTA - Roy Suryo mendapat kejutan ulang tahun dari para pendukungnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026). Kejutan itu didapat menjelang sidang pembacaan putusan praperadilan terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan fitnah mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah pendukung tiba-tiba menyanyikan lagu "Selamat Ulang Tahun" dan memberikan kue kepada Roy di area PN Jakarta Selatan.

"Sukses, Allah selalu melindungi Pak Roy," ujar salah seorang pendukung yang hadir.

Pendukung lainnya juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun sambil menyatakan dukungan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut.

"Selamat ulang tahun. Kita tetap berjuang bersama-sama," kata seorang pendukung.

Roy tampak menerima kue ulang tahun tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada para pendukung yang hadir. Ia kemudian membagikan potongan pertama kue ulang tahun kepada mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Oegroseno, yang turut hadir mendampinginya.

"Ini potongan pertama saya berikan untuk penasihat kita, Pak Oegroseno," ujar Roy.