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Beranikah UGM Akui Sudah Legalisir Salinan Ijazah Jokowi?

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |13:15 WIB
Beranikah UGM Akui Sudah Legalisir Salinan Ijazah Jokowi?
Beranikah UGM Akui Sudah Legalisir Salinan Ijazah Jokowi?
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JAKARTA - Perwakilan Gerakan Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), Leony Lidya mempertanyakan sikap Universitas Gadjah Mada (UGM) apakah berani menegaskan mereka telah melakukan legalisir pada salinan ijazah mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi.

"Ini saja kami pertanyakan, dan itu adalah dokumen terbuka. Beranikah UGM mengakui ini sebagai salinan yang pernah mereka legalisir?" ujarnya pada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan UGM membuka dokumen ijazah Jokowi untuk publik sejatinya sudah inkrah dan menyatakan dokumen salinan ijazah Jokowi itu terbuka untuk publik. Namun, UGM justru mengajukan gugatan ke PTUN.

UGM kata dia, seharusnya turut menyelesaikan skandal ijazah Jokowi tersebut sebagai tempat lahirnya calon para pemimpin Indonesia.

Sejatinya, gugatan soal ijazah Jokowi ke KIP itu oleh akademisi dilakukan untuk pencocokan data dokumen saja kaitannya dokumen salinan ijazah Jokowi dari KPU.

"Salinan ijazah, kami itu cuma ingin mencocokkan apa yang sudah kami terima dari KPU apakah sama pastinya dengan UGM. Terpenting, apakah UGM berani mengakui beberapa versi dari salinan legalisasi ini, UGM berani mengakui ini adalah sesuatu yang pernah dilegalisir oleh UGM?" tuturnya.

 

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