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Roy Suryo Cs Segera Diseret ke Meja Hijau, Kubu Jokowi: Kebenaran Akan Terungkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |13:41 WIB
Roy Suryo Cs Segera Diseret ke Meja Hijau, Kubu Jokowi: Kebenaran Akan Terungkap!
Roy Suryo Cs Segera Diseret ke Meja Hijau, Kubu Jokowi: Kebenaran Akan Terungkap!
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JAKARTA - Polda Metro Jaya mengatakan berkas perkara Roy Suryo dan dokter Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah dinyatakan lengkap sehingga keduanya segera disidang.

Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara menyebutkan, dengan P-21 tersebut, pada saatnya diperoleh kepastian terkait ijazah tersebut yang selama ini dinarasikan palsu.

“Dengan P-21 maka perkara segera disidangkan dan pada saatnya diperoleh kepastian terkait ijazah Pak Jokowi yang selama ini dinarasikan palsu,” kata Rivai kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Dia berharap, kebenaran mengenai ijazah Jokowi terungkap dalam sidang. Sehingga, tidak ada lagi tudingan ijazah palsu kepada Jokowi.

“Padahal Pak Jokowi memperolehnya secara sah dari UGM setelah menyelesaikan perkuliahnnya dengan tuntas. Disisi lain agar nama baik Pak Jokowi dipulihkan termasuk beberapa institusi yang selama ini ikut terseret seperti UGM, KPU, KPUD, Kemendikti dan sebagainya,” ujar dia.

“Selama ini publik disuguhkan dengan kebohongan dan hoax, sehingga diperlukan forum hukum yang mengkoreksinya dengan menyuguhkan kebenaran,” sambung dia.

Dia juga berharap, sidang ini bisa membuat publik mendapat informasi yang benar. Rivai menambahkan, akan banyak pelajaran yang bisa diambil dalam sidang ini.

 

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