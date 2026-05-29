Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Ijazah Jokowi Dinilai Janggal, Tim Roy Suryo Desak SPDP Dikembalikan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |20:30 WIB
Kasus Ijazah Jokowi Dinilai Janggal, Tim Roy Suryo Desak SPDP Dikembalikan
Koordinator Tim Hukum Troya, Refly Harun (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim hukum Tifa and Roy’s Advocate (Troya), meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak kepolisian.

"Kami mengimbau dan meminta agar kasus ini dihentikan saja, SPDP-nya dikembalikan, karena sudah tidak layak lagi baik secara formil maupun materiil," ujar Koordinator Tim Hukum Troya, Refly Harun, saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).

Refly menilai, penanganan perkara tersebut mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Menurut dia, kondisi itu berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) para tersangka, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma.

"Bayangkan, Mas Roy ini terombang-ambing lama sekali. Meski sering bercanda untuk menghibur diri, sesungguhnya ketidakpastian ini membuat banyak pekerjaan tidak bisa dilakukan secara normal. Dr Tifa juga begitu," ungkap Refly.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221476//roy_suryo-5RWI_large.jpg
Roy Suryo Kritik Lama Proses Hukum, Singgung Kasus Sambo hingga Kopi Sianida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221119//viral-fLe3_large.jpg
Razman Nasution: Kasus Ijazah Jokowi Sudah P21, Akhir Bulan Kita Lihat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/337/3221113//viral-xsDK_large.jpg
Razman: Saya Sarankan Roy Suryo Cs Bertemu Jokowi Siapa Tahu Dimaafkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220761//roy_suryo-ePV9_large.jpg
Loyalis Jokowi Desak Polda Metro Tangkap Roy Suryo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220277//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-4Uzc_large.jpg
Polisi Masih Tunggu Hasil P21 Berkas Kasus Roy Suryo Cs dari Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220212//viral-M5Sf_large.jpg
Ada Perubahan Pasal di Kasus Roy Suryo Cs, Begini Penjelasan Polda Metro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement