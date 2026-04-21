Rismon Klaim Video Tuding JK Bohir Kasus Ijazah Jokowi Hasil AI, Buru Pembuatnya!

JAKARTA — Rismon Sianipar menyebut video viral yang menyeret namanya, terkait tudingan terhadap mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) memberikan Rp5 miliar kepada Roy Suryo untuk memperkarakan ijazah Joko Widodo (Jokowi) merupakan rekayasa kecerdasan buatan (AI).

Ia menyebut konten tersebut dibuat tanpa tanggung jawab dengan memanfaatkan potongan video miliknya. Rismon menjelaskan, video yang beredar menggunakan materi dari konten asli di kanal YouTube miliknya.

“Kemarin video AI, ya, yang video mentahnya itu berasal dari video di kanal saya, Balige Academy. Itu tentang kajian ilmiah saya yang terbaru,” ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Rismon-Roy Adu Bukti Ijazah yang disiarkan iNews, Selasa (21/4/2026).

Rismon mengatakan, narasi yang beredar dalam video tersebut bukan berasal darinya, melainkan diedit seseorang menggunakan AI kemudian disebarluaskan di dunia maya.

“Itulah yang dipakai sebagai bahan mentah untuk menciptakan video AI yang saya menyebutkan nama elit nama bangsa ini, dan jumlah spesifik dari uang yang di apa itu? 5 miliar. Itu sama sekali perbuatan seseorang yang tidak bertanggung jawab,” katanya.