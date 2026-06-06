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Viral 2 Sopir Taksi Green SM Saling Tabrak dan Nyaris Baku Hantam di PIK, Ini Kronologinya!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |12:43 WIB
Viral 2 Sopir Taksi Green SM Saling Tabrak dan Nyaris Baku Hantam di PIK, Ini Kronologinya!
Viral 2 Sopir Taksi Green SM Saling Tabrak dan Nyaris Baku Hantam di PIK
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JAKARTA - Peristiwa saling tabrak dua sopir taksi Green SM di Jalan Pejapi Simpang Empat Gate 2, tepat di depan proyek Rukan Soho Palm Beach, Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, viral di media sosial. Kejadian dipicu aksi penyerobotan antrean saat menjemput penumpang.

Kapolsek Penjaringan, Kompol Agta Bhuwana Putra, menjelaskan kejadian itu berlangsung pada Jumat (5/6) dini hari. Awalnya, sopir taksi berinisial KF (38) masuk ke sebuah tempat hiburan malam untuk menjemput penumpang.

Saat sedang mengantre, sopir taksi berinisial AIH (22) datang dari belakang dan menerobos antrean. KF yang tidak terima kemudian menegur AIH.

"Bapak KF turun dari mobil menegur dan memukul pipi AIH," ujar Kompol Agta dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6/2026).

Setelah itu, KF meninggalkan lokasi menggunakan mobil taksinya. Namun AIH yang merasa tidak terima kemudian mengejar KF hingga terjadi aksi kejar-kejaran di jalan.

"Terjadi kejar-kejaran, sesampainya di area jalan Pejapi Simpang Empat gate 2 depan proyek Palm Beach kendaraan AIH menabrak dari belakang kendaraan KF sehingga terjadilah laka lantas," imbuh Agta.

Merasa mobilnya ditabrak, KF kemudian membalas dengan menabrakkan kendaraannya ke mobil AIH hingga menyebabkan kerusakan pada kendaraan tersebut.

"Bapak KF tidak terima mobilnya ditabrak kemudian menyalip dan menabrak mobil taksi yang di kendarai oleh bapak AIH hingga mobil taksi penyok," jelas dia.

 

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Topik Artikel :
PIK Green SM Taksi Green SM viral
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