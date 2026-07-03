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Senggolan di Jalan, Pemotor Ninja Diduga Pukul Pengendara Bawa Anak di Tebet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |13:50 WIB
Senggolan di Jalan, Pemotor Ninja Diduga Pukul Pengendara Bawa Anak di Tebet
Pemotor Ninja diduga pukul pengendara bawa anak di Tebet (Foto: Tangkapan layar Medsos)
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JAKARTA - Polisi menyelidiki kasus cekcok antarsesama pengendara motor yang berujung pemukulan. Cekcok bermula dari senggolan di jalan hingga pemotor suami-istri yang membawa anak dipukul.

Kapolsek Tebet AKP Ischak menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di kawasan Lampu Merah Persojo, di Jalan Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa 30 Juni 2026 lalu.

“Berdasarkan hasil pengecekan di lokasi dan keterangan saksi, peristiwa bermula dari senggolan antara sepeda motor Honda Scoopy nopol B-5515-SDY dengan Kawasaki (Ninja) ZX25R nopol B-4358-UBS,” kata Ischak, Kamis (2/7/2026).

Akibat senggolan tersebut, kata dia, kedua pemotor adu mulut. Kemudian, peristiwa berlanjut menjadi aksi saling pukul sehingga menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat.

Warga sekitar kemudian melerai kedua belah pihak. Setelah dilerai, keduanya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di Polsek Tebet.

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Topik Artikel :
Pengendara arogan bentrok viral
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