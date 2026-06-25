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Heboh Emak-Emak Diviralkan Nyopet di Dalam Transjakarta, Begini Faktanya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |07:48 WIB
Heboh Emak-Emak Diviralkan Nyopet di Dalam Transjakarta, Begini Faktanya
Viral emak-emak dinarasikan copet di Transjakarta (Foto: Tangkapan layar media sosial)
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JAKARTA - Viral sebuah video yang menarasikan aksi seorang ibu-ibu yang terlibat keributan di dalam bus Transjakarta. Transjakarta meluruskan informasi yang beredar dalam video tersebut.

Dari video yang dilihat pada Kamis (25/6/2026), ibu-ibu tersebut dinarasikan hendak melakukan aksi pencopetan. Ia sempat terlibat adu mulut dengan penumpang lain hingga akhirnya diturunkan.

Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengatakan keributan itu terjadi di dalam armada Koridor 5 (Ancol-Kampung Melayu) pada Senin 22 Juni 2026 pukul 10.03 WIB. Ayu mengatakan ibu-ibu tersebut bukan merupakan pelaku copet.

“Kami mengklarifikasi bahwa pelanggan yang dilaporkan membuat keributan di armada SAF 001 tersebut bukan merupakan pelaku pencopetan. Yang bersangkutan melakukan tindakan verbal (marah-marah) yang mengganggu kenyamanan penumpang lain di dalam bus," kata Ayu dalam keterangannya.

Petugas kemudian menurunkan ibu-ibu tersebut dari armada. Petugas juga mengimbau para penumpang untuk berlaku tertib di dalam armada.

"Pramusapa yang berada di lokasi dan mendapat laporan telah bertindak sigap dengan menurunkan pelanggan tersebut dari armada demi menjaga kondusivitas," ujar dia.

"Selanjutnya, petugas memberikan teguran serta imbauan secara persuasif agar selalu menjaga ketertiban jika ingin kembali menggunakan layanan Transjakarta," imbuhnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Copet Transjakarta viral
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