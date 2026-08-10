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3 Bocah Tenggelam di Sungai Serayu Banyumas, 2 Orang Tewas 

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |02:00 WIB
3 Bocah Tenggelam di Sungai Serayu Banyumas, 2 Orang Tewas 
Ilustrasi Bocah Tenggelam
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BANYUMAS - Tiga anak tenggelam di Sungai Serayu, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam peristiwa itu,  dua korban ditemukan tewas dan seorang selamat.

Korban terakhir diketahui berinisial NN (12) yang ditemukan tim SAR gabungan. Dengan ditemukannya Naren, seluruh korban yang sebelumnya dilaporkan hilang telah berhasil ditemukan. Operasi pencarian dan pertolongan kemudian resmi ditutup.

On Scene Koordinator (OSC) Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, Amin Riyanto mengatakan, seluruh korban telah ditemukan dan operasi SAR ditutup.

“Dengan ditemukannya kedua korban maka secara resmi Operasi SAR dinyatakan ditutup pada pukul 11.00 WIB. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan kekesatuannya masing-masing,”ujarnya Minggu (8/9/2026).

Pencarian Naren dilakukan pada hari kedua operasi SAR dengan fokus di sekitar lokasi terakhir korban diketahui atau Last Known Position (LKP). Tim SAR memilih metode penyelaman karena kondisi debit Sungai Serayu saat itu relatif rendah.

Dalam operasi pencarian tersebut, tim SAR gabungan membagi personel menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU). SRU pertama melakukan penyelaman dengan radius sekitar 50 meter dari lokasi kejadian

SRU kedua bertugas mengamankan proses penyelaman menggunakan perahu LCR, sedangkan SRU ketiga melakukan penyisiran di sekitar titik terakhir korban terlihat.

Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil pada pukul 09.28 WIB. Naren ditemukan sekitar 15 meter dari lokasi ditemukannya korban pertama. Korban kemudian dievakuasi dari sungai dan dibawa ke rumah keluarga untuk proses penanganan lebih lanjut.

Peristiwa anak tenggelam di Sungai Serayu terjadi pada Jumat (7/8/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, delapan bocah tersebut diketahui sedang bermain air dan berenang di sungai tersebut.

 

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