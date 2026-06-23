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Tragis! Personel Polri dan TNI Gugur saat Selamatkan Anak Tenggelam, Begini Kronologinya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |06:01 WIB
Tragis! Personel Polri dan TNI Gugur saat Selamatkan Anak Tenggelam, Begini Kronologinya
Ilustrasi tenggelam (Foto: Ist)
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JAKARTA – Polri berduka atas gugurnya personel Intelkam Polda Maluku, Briptu Nanda Tutupoho, yang meninggal dunia saat berupaya menyelamatkan seorang anak yang terseret arus laut di Pantai Nirun Lear Ngursoin, Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Minggu 21 Juni 2026.

Peristiwa bermula sekitar pukul 14.40 WIT ketika seorang pelajar berinisial OPY (16) terjatuh dari tebing pantai dan terseret arus laut yang cukup kuat. Melihat kondisi tersebut, Briptu Nanda yang berada di lokasi tanpa ragu langsung terjun ke laut untuk memberikan pertolongan.

Dalam proses penyelamatan, Briptu Nanda ikut terseret arus. Seorang anggota Lanud D. Dumatubun, Serda Rangga, yang melihat kejadian tersebut turut membantu upaya penyelamatan.

Berkat kerja sama warga dan tim penyelamat, korban anak berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan saat ini masih menjalani perawatan medis. Sementara Briptu Nanda dan Serda Rangga sempat mendapatkan penanganan medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Briptu Nanda Tutupoho yang menunjukkan keberanian dan pengabdian luar biasa kepada masyarakat.

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Topik Artikel :
polri tni Tenggelam
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