Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian

PEKANBARU - Seorang kru kapal MV YASHMA MOB hilang di Selat Malaka. Korban diketahui adalah Kirill (22) warga berkebangsaan Rusia.

Korban diketahui hilang di Perairan Selat Malaka Utara Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada titik koordinat 01°48’00” N 102°23’09” E.

"Hari ini, kita mendapat laporan terkait orang hilang di Selat Malaka Utara Pulau Bengkalis. Tim langsung kita kerahkan ke lokasi," kata Humas Kantor Basarnas Pekanbaru Kukuh, Minggu (7/7/2024).

Informasi dari pihak kapal, bahwa korban terjatuh dari kapal pada 6 Juli 2024. Informasi bahwa kapal berangkat dari pelabuhan asal di Bolshoy Port of St. Petersburg, Rusia.

"Kapal itu tujuan Vungtau, Vietnam," imbuhnya.

Saat ini, tim yang dilibatkan dalam pencarian adalah 10 orang dari Basarnas dan ditambah unsur Bakamla.

(Arief Setyadi )