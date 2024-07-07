Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Detik-Detik Kepanikan Pengunjung Wisata Dolphin Batang saat Diguncang Gempa

Suryono Sukarno , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |17:01 WIB
Detik-Detik Kepanikan Pengunjung Wisata Dolphin Batang saat Diguncang Gempa
Pengunjung wisata Dolphin panik saat diguncang gempa (Foto: Suryono Sukarno)
A
A
A

BATANG - Para pengunjung lokasi wisata Dolphin Batang, Jawa Tengah panik dan menjauh dari bibir pantai. Ini dilakukan karena gempa yang terjadi tiba-tiba hingga mengagetkan masyarakat.

Sejumlah pengunjung langsung menyelesaikan wisatanya dan kembali karena takut. Namun, ada juga masih tetap bertahan di lokasi wisata karena merasa sudah aman.

Penjaga pantai wisata Dolphin Batang, Fredy terus memantau kondisi laut. Hingga kini tidak ada tanda peringatan bahaya tsunami.

Sementara itu, salah satu lokasi yang terdampak gempa adalah Masjid Agung Darul Mutaqien Alun-Alun Batang, Jawa Tengah. 

Dua menara mengalami retak pada dinding dan tembok keramik copot hingga jatuh berkeping-keping. Kondisi masih masih belum bisa dipastikan keamanannya, namun sejumlah jemaah tetap menjalankan ibadah sholat seperti biasa.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
