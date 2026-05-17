Warga Sipil Diduga Sembunyikan Senpi Penembak Prajurit TNI di Panhead Cafe

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |19:35 WIB
PALEMBANG - Kasus penembakan yang menewaskan anggota TNI di Panhead Cafe, Palembang, mulai mengungkap keterlibatan pihak lain. Selain mengamankan terduga pelaku penembakan, aparat juga mendalami peran seorang warga sipil berinisial DS yang diduga ikut menyembunyikan barang bukti senjata api rakitan.

Korban dalam insiden tersebut adalah Pratu Ferischal Alfarizky Abelsa, personel Denkesyah Palembang Kesdam II/Sriwijaya, yang meninggal dunia usai terkena tembakan saat berada di tempat hiburan malam tersebut, pada Sabtu 16 Mei 2026 dini hari.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terduga pelaku penembakan merupakan oknum TNI berinisial Sertu MRR. Sementara DS diduga berperan menyimpan atau menyembunyikan senjata api rakitan yang digunakan dalam kejadian tersebut.

Kapendam II/Sriwijaya, Yordania mengatakan, senjata api rakitan yang diduga dipakai pelaku ditemukan di kediaman DS di wilayah Sematang Borang, Palembang.

“Senjata api rakitan yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut berhasil ditemukan di kediaman DS di wilayah Sematang Borang,” ujarnya, Minggu (17/5/2026).

Penemuan senjata itu menjadi bagian penting dalam pengungkapan kasus penembakan yang terjadi usai perselisihan di lokasi hiburan malam. Aparat Denpom II/4 Palembang bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa puluhan saksi, hingga mengamankan rekaman CCTV.

 

