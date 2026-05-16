Ibu di Sragen Tak Kuasa Tahan Tangis Usai Rumahnya Direhabilitasi Satgas TMMD

Ibu di Sragen Tak Kuasa Tahan Tangis Usai Rumahnya Direhabilitasi Satgas TMMD (Ist)

SRAGEN - Langkah Ibu Sunarni kini terlihat lebih ringan saat keluar masuk rumahnya di Dusun Katukan, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah. Sesekali ia tersenyum sambil memandangi bagian rumah yang kini berdiri lebih rapi dan nyaman dibanding sebelumnya.

Rumah yang dulu hanya mampu ia tempati dengan segala keterbatasan itu, kini telah berubah menjadi hunian yang lebih layak berkat program rehab RTLH Satgas TMMD Reguler 128 Kodim 0725/Sragen.

Dengan penuh rasa syukur, Ibu Sunarni menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dansatgas dan seluruh anggota Satgas TMMD pada Sabtu (16/5/2026).

Bagi dirinya, bantuan tersebut bukan sekadar perbaikan bangunan, melainkan bentuk perhatian yang begitu berarti bagi kehidupan keluarganya.

Selama ini, kondisi rumah yang kurang memadai sering membuatnya merasa khawatir, terutama saat cuaca buruk datang dan rumah terasa kurang nyaman untuk ditempati.