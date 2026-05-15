HOME NEWS NUSANTARA

Melawan saat Ditangkap, Eksekutor Penembak Anggota Intel Polda Lampung Tewas Ditembak

Andres Afandi , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |19:59 WIB
JAKARTA - Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung menembak mati salah satu dari dua tersangka penembakan anggota Intelkam Polda Lampung, Bripka Anumerta Arya Supena, saat penggerebekan di wilayah Teluk Hantu, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Jumat (15/5/2026) dini hari.

Dua tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut masing-masing berinisial Hamli alias Ham (27) dan Bahroni (37). Dalam aksinya, Hamli diduga berperan mengawasi situasi, sementara Bahroni menjadi eksekutor penembakan terhadap korban.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Indra Hermawan menjelaskan, tersangka Hamli sebelumnya ditangkap di wilayah Gunung Mekar, Jabung, Lampung Timur. 

"Saat dilakukan penangkapan, tersangka H melakukan perlawanan aktif sehingga petugas mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kakinya," kata Indra, Kamis (15/5/2026).

Sementara itu, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menggerebek lokasi persembunyian Bahroni di kawasan Teluk Hantu, Desa Pagar Jaya, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran.

"Dalam penggerebekan, tersangka B diduga melakukan perlawanan menggunakan senjata api rakitan. Petugas kemudian melakukan tindakan tegas terukur hingga pelaku tewas di tempat," bebernya.

 

