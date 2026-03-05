Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Remaja Diduga Tertembak Polisi di Makassar, Polri Pastikan Proses Hukum Berjalan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |21:30 WIB
Remaja Diduga Tertembak Polisi di Makassar, Polri Pastikan Proses Hukum Berjalan
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan proses hukum terus berjalan terkait kasus tewasnya seorang remaja berinisial Bertrand Eko Prasetyo (18) yang diduga tertembak oleh anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan peristiwa tersebut menjadi perhatian pimpinan Polri.

“Yang pertama kami turut berdukacita atas peristiwa ini. Kita semua turut prihatin, dan Bapak Kapolri juga telah memberikan perhatian terhadap kasus ini,” ujar Trunoyudo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan, setelah kejadian korban sempat dibawa ke fasilitas medis untuk mendapatkan penanganan. Namun nyawa korban tidak dapat tertolong. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan proses autopsi sebelum jenazah diserahkan kepada keluarga.

Menurut Trunoyudo, penanganan perkara ini telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polresta Makassar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204886//bareskrim_polri-VroR_large.jpg
Bareskrim Polri Dalami Dugaan Pembiaran Sebelum Anak Nizam Syafei Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204797//kadiv_humas_polri_irjen_pol_johnny_eddizon_isir-mpNs_large.jpeg
Polri Pastikan Mutasi AKBP Didik ke Yanma Tak Pengaruhi Putusan Pemecatan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204787//akbp_wisnu_s_kuncoro-OI8j_large.jpg
Polisi Sita 920 Cartridge Etomidate, 13 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204771//pemusnahan_narkoba-NK7w_large.jpg
Polisi Bongkar Jaringan Narkotika Sumatera–Jakarta, 109 Kg Sabu dan Ratusan Cartridge Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204593//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-uRwt_large.jpg
Polri Sebut Jumlah Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Menurun 2 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204545//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-JUug_large.jpg
Polri Gelar Operasi Ketupat 13-25 Maret, Kerahkan 161 Ribu Personel Gabungan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement