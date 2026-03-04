Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Polri Dalami Dugaan Pembiaran Sebelum Anak Nizam Syafei Tewas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |09:56 WIB
Bareskrim Polri Dalami Dugaan Pembiaran Sebelum Anak Nizam Syafei Tewas
Bareskrim Polri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri melakukan asistensi dalam kasus tewasnya Nizam Syafei (13). Anak tersebut meninggal diduga akibat penganiayaan.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, mengatakan asistensi ini dilakukan agar kasus dapat ditangani secara profesional dan terbuka.

"Dari awal, kami di Mabes Polri sudah mengawal kasus ini melalui asistensi, agar penanganannya profesional," kata Nurul Azizah, Rabu (4/3/2026).

Nurul menambahkan, pihaknya akan mendalami dugaan pembiaran yang dilakukan oleh ayah Nizam saat sang anak sakit sebelum meninggal. Jika terbukti, ayah korban bisa dijerat pidana sesuai KUHP maupun UU Perlindungan Anak.

"Saat ini sedang kami dalami melalui Ditres PPA Polda Jawa Barat, apakah ada indikasi pembiaran atau tidak," ujarnya.
 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polri bareskrim polri Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204797//kadiv_humas_polri_irjen_pol_johnny_eddizon_isir-mpNs_large.jpeg
Polri Pastikan Mutasi AKBP Didik ke Yanma Tak Pengaruhi Putusan Pemecatan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204787//akbp_wisnu_s_kuncoro-OI8j_large.jpg
Polisi Sita 920 Cartridge Etomidate, 13 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204771//pemusnahan_narkoba-NK7w_large.jpg
Polisi Bongkar Jaringan Narkotika Sumatera–Jakarta, 109 Kg Sabu dan Ratusan Cartridge Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204593//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-uRwt_large.jpg
Polri Sebut Jumlah Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Menurun 2 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204545//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-JUug_large.jpg
Polri Gelar Operasi Ketupat 13-25 Maret, Kerahkan 161 Ribu Personel Gabungan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204439//polri-0BRd_large.jpg
Polri Terbitkan DPO Buru Boy Bandar Narkoba Jaringan Koh Erwin, Begini Ciri-Cirinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement