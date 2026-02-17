Geger! Mayat Pria dalam Koper Tertimbun Pasir di Rumah Kosong

BREBES – Warga Desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, digemparkan dengan penemuan mayat di dalam koper, Senin (16/2/2026).

Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi tertimbun pasir di sebuah rumah yang belum selesai dibangun. Penemuan itu sontak membuat ratusan warga berkerumun di lokasi untuk menyaksikan proses olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan petugas Inafis Satreskrim Polres Brebes.

Sekretaris Desa Sukareja, Rohandi mengatakan, mayat pertama kali ditemukan oleh kerabat pemilik rumah yang hendak membersihkan bangunan tersebut. Diketahui, pemilik rumah sedang berada di luar negeri. Namun, ada salah satu saudaranya yang sempat menginap di rumah tersebut.

Saat membersihkan rumah, kerabat pemilik mencurigai adanya bau busuk menyengat. Setelah ditelusuri, ditemukan sebuah koper dalam kondisi tertutup pasir di salah satu ruangan bangunan yang belum rampung pembangunannya.