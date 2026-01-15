Gelar Perkara Digelar, Misteri Kematian Satu Keluarga di Tanjung Priok Segera Terungkap

JAKARTA – Polisi masih menyelidiki kasus kematian seorang ibu dan dua anaknya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi akan menggelar perkara untuk membahas hasil penyelidikan kasus tersebut.

Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, gelar perkara akan dilakukan bersama Laboratorium Forensik (Labfor) dan dokter forensik.

“Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara akan melaksanakan gelar perkara bersama Labfor dan Dokfor untuk membahas temuan fakta di TKP, hasil autopsi, serta hasil uji laboratoris,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).

Budi menjelaskan, hasil gelar perkara tersebut nantinya akan dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab kematian para korban.

“Guna menyimpulkan penyebab kematian para korban,” ujarnya.