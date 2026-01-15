Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Perkara Digelar, Misteri Kematian Satu Keluarga di Tanjung Priok Segera Terungkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |19:10 WIB
Gelar Perkara Digelar, Misteri Kematian Satu Keluarga di Tanjung Priok Segera Terungkap
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi masih menyelidiki kasus kematian seorang ibu dan dua anaknya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi akan menggelar perkara untuk membahas hasil penyelidikan kasus tersebut.

Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, gelar perkara akan dilakukan bersama Laboratorium Forensik (Labfor) dan dokter forensik.

“Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara akan melaksanakan gelar perkara bersama Labfor dan Dokfor untuk membahas temuan fakta di TKP, hasil autopsi, serta hasil uji laboratoris,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).

Budi menjelaskan, hasil gelar perkara tersebut nantinya akan dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab kematian para korban.

“Guna menyimpulkan penyebab kematian para korban,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195341//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ZSO1_large.jpg
Motif Pembunuhan di TPU Bekasi Diduga Gegara Utang Piutang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195249//penemuan_mayat-Mc4E_large.jpg
Dua Pembunuh Jasad di TPU Bekasi Ternyata Teman Lama Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195244//pelaku_pembunuhan_di_bekasi-DOl3_large.jpg
Mayat Pria di TPU Bekasi Ternyata Dibunuh Dua Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195191//penangkapan-FpMA_large.jpg
Kasus Mayat Pria di TPU Bekasi, Polisi Tangkap Terduga Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195176//mayat_di_bekasi-T8wj_large.jpg
Polisi Temukan Bekas Jeratan Ikat Pinggang pada Jasad Pria di TPU Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195175//penemuan_mayat-d4M7_large.jpg
Geger! Mayat Pria Ditemukan di TPU Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement