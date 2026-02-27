Geger! Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Gianyar Bali, Diduga Korban Mutilasi

GIANYAR – Warga Kabupaten Gianyar, Bali, digegerkan dengan penemuan sejumlah potongan tubuh manusia di muara Sungai Wos Teben, kawasan Pantai Pura Dalem Ketewel, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, pada Kamis 26 Februari 2026.

Temuan mengerikan yang diduga kuat merupakan korban mutilasi itu pertama kali ditemukan warga yang tengah beraktivitas dan berolahraga di sekitar lokasi. Potongan tubuh manusia terlihat tercecer di sepanjang bibir muara sungai hingga ke area pantai.

Bagian tubuh yang ditemukan antara lain kepala, dada, bahu kanan dan kiri, lengan, serta paha. Warga yang terkejut dengan temuan tersebut segera melaporkannya kepada perangkat desa, yang kemudian diteruskan ke pihak kepolisian.

Tak berselang lama, petugas dari Polres Gianyar dan Polda Bali tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengevakuasi seluruh potongan tubuh yang ditemukan.

Kepala Desa Ketewel, Putu Gede Kusuma Negara, membenarkan adanya penemuan tersebut. Ia mengatakan laporan pertama diterima dari warga sekitar pukul 09.30 WITA.

“Warga yang sedang berolahraga melihat kepala manusia sudah terdampar di pinggir sungai. Kemudian ditemukan organ tubuh lainnya yang tercecer di muara Sungai Wos Teben, kawasan Pantai Pura Dalem Desa Ketewel,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).