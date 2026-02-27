Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Geger! Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Gianyar Bali, Diduga Korban Mutilasi

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |22:34 WIB
Geger! Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Gianyar Bali, Diduga Korban Mutilasi
Penemuan mayat mutilasi (foto: Okezone)
A
A
A

GIANYAR – Warga Kabupaten Gianyar, Bali, digegerkan dengan penemuan sejumlah potongan tubuh manusia di muara Sungai Wos Teben, kawasan Pantai Pura Dalem Ketewel, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, pada Kamis 26 Februari 2026.

Temuan mengerikan yang diduga kuat merupakan korban mutilasi itu pertama kali ditemukan warga yang tengah beraktivitas dan berolahraga di sekitar lokasi. Potongan tubuh manusia terlihat tercecer di sepanjang bibir muara sungai hingga ke area pantai.

Bagian tubuh yang ditemukan antara lain kepala, dada, bahu kanan dan kiri, lengan, serta paha. Warga yang terkejut dengan temuan tersebut segera melaporkannya kepada perangkat desa, yang kemudian diteruskan ke pihak kepolisian.

Tak berselang lama, petugas dari Polres Gianyar dan Polda Bali tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengevakuasi seluruh potongan tubuh yang ditemukan.

Kepala Desa Ketewel, Putu Gede Kusuma Negara, membenarkan adanya penemuan tersebut. Ia mengatakan laporan pertama diterima dari warga sekitar pukul 09.30 WITA.

“Warga yang sedang berolahraga melihat kepala manusia sudah terdampar di pinggir sungai. Kemudian ditemukan organ tubuh lainnya yang tercecer di muara Sungai Wos Teben, kawasan Pantai Pura Dalem Desa Ketewel,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bali penemuan mayat mutilasi Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3203992//mayat-HNeX_large.jpg
Tragis, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Trotoar Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/338/3203830//mayat_bayi-KhHb_large.jpg
Geger, Jasad Bayi Ditemukan di Tempat Sampah Cilandak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/340/3203781//banjir_di_bali-7FKG_large.jpg
Banjir Landa 3 Wilayah di Bali, Puluhan Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/320/3202987//sampah-z4au_large.jpg
Wisata Berkelanjutan, Bali Bersih-Bersih 2,25 Ton Sampah dan Tekan Emisi Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202674//viral-LON0_large.jpg
WNA Jepang Tewas Misterius di Hotel Gambir Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/340/3201990//mayat-wYBU_large.jpg
Geger! Mayat Pria dalam Koper Tertimbun Pasir di Rumah Kosong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement