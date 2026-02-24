Geger, Mayat Pria Ditemukan Mengambang di Kali Ciliwung

JAKARTA - Warga di sekitar bantaran Kali Ciliwung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dihebohkan dengan temuan mayat yang mengambang di aliran kali tersebut pada Selasa (24/2/2026) sore. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengonfirmasi mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki.

"Identitas korban: Mr X, jenis kelamin laki-laki," kata Nurma, Selasa.

Nurma menjelaskan, mayat mengambang itu awalnya ditemukan beberapa orang yang sedang asyik memancing. Melihat temuan tersebut, para pemancing langsung melapor ke warga sekitar bantaran kali.

"Sekitar pukul 17.00 WIB ada beberapa orang yang sedang memancing dan melihat seorang mayat yang sedang mengapung di Kali Ciliwung, selanjutnya dilaporkan kepada saksi 1 (Y) dan saksi 2 (AW)," kata Nurma, Selasa.

Mendapat laporan dari para pemancing tersebut, kedua saksi kemudian melaporkan temuan itu kepada Bhabinkamtibmas Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa. Aparat pun langsung mendatangi lokasi penemuan untuk melaksanakan olah TKP.

Nurma mengatakan, petugas pemadam kebakaran turut membantu mengevakuasi korban dari aliran Kali Ciliwung. Setelah berhasil dievakuasi, mayat tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi.

"Sekitar pukul 19.20 WIB, mayat dievakuasi dari Kali Ciliwung ke atas oleh tim Damkar Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan menggunakan kantong mayat dan tali tambang," ujarnya.

(Arief Setyadi )

