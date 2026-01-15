Tragis, Mahasiswi Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Kos Depok

DEPOK - Seorang mahasiswi tewas bersimbah darah di depan kamar kos di Jalan Jatimulya, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Kejadian itu sontak menggegerkan warga setempat.

Menurut penjaga kos, Parman, korban berinisial IN merupakan mahasiswi dari salah satu kampus di wilayah Jakarta Selatan. Korban hanya kos seorang diri sejak satu tahun lalu.

“(Biasanya) Pergi kuliah, pulang sore. Darah dari muntahan dari waktu batuk di kamar mandi,” ujarnya, Rabu (14/1/2025).

Menurut Parman, korban sempat minta tolong, namun karena kondisinya sudah parah tak dapat terselamatkan hingga akhirnya ditemukan terbaring tak bernyawa bersimbah darah.

Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

(Arief Setyadi )