Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Mahasiswi Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Kos Depok

Iyung Rizki , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |01:02 WIB
Tragis, Mahasiswi Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Kos Depok
Mahasiswi tewas di Depok, Jawa Barat (Foto: Iyung Rizki/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Seorang mahasiswi tewas bersimbah darah di depan kamar kos di Jalan Jatimulya, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Kejadian itu sontak menggegerkan warga setempat.

Menurut penjaga kos, Parman, korban berinisial IN merupakan mahasiswi dari salah satu kampus di wilayah Jakarta Selatan. Korban hanya kos seorang diri sejak satu tahun lalu.

“(Biasanya) Pergi kuliah, pulang sore. Darah dari muntahan dari waktu batuk di kamar mandi,” ujarnya, Rabu (14/1/2025). 

Menurut Parman, korban sempat minta tolong, namun karena kondisinya sudah parah tak dapat terselamatkan hingga akhirnya ditemukan terbaring tak bernyawa bersimbah darah.

Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193594/viral-krLz_large.jpg
Misteri Kematian Satu Keluarga di Tanjung Priok, Polisi Tunggu Hasil Zat Beracun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496/arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186293/diplomat_muda_kemlu_ri-XJqg_large.jpg
Misteri Sidik Jari di Lakban Arya Daru Menuai Sorotan, Polda Metro Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083/arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068/arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028/arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement