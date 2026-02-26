Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger, Jasad Bayi Ditemukan di Tempat Sampah Cilandak

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |14:12 WIB
Geger, Jasad Bayi Ditemukan di Tempat Sampah Cilandak
Ilustrasi mayat bayi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Jasad bayi diduga berumur satu hari ditemukan di kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, kemarin sore, Rabu 25 Februari. Peristiwa itu viral di media sosial karena menggegerkan warga sekitar.

"Saksi melihat ada semacam benda mencurigakan di tempat sampah. Begitu dilihat pakai kayu, terasa seperti kenyal dan ternyata mayat bayi perempuan," ujar Kapolsek Cilandak Kompol Gusprihatin Zen, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, penemuan mayat bayi perempuan itu terjadi pada Rabu 25 Februari 2026 sekira pukul 16.00 WIB. Bayi malang itu ditemukan warga yang hendak membuang sampah di tempat pembuangan sampah.

"Terbungkus di dalam paper bag, kondisinya sudah meninggal dari hasil pengecekan dokter Puskesmas. Lalu dibawa ke RS Fatmawati, hasil konfirmasi dokter baru satu hari usianya," tuturnya.

Ia menambahkan, polisi hingga kini masih mendalami siapa orang yang tega membuang bayi malang tersebut. Polisi tengah memeriksa saksi-saksi guna pendalaman atas kasus tersebut.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
