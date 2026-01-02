Warga Temukan Mayat Bayi Mengambang di Kali Limo Depok

DEPOK - Warga Depok digegerkan dengan adanya penemuan mayat bayi di Kali Limo saat perayaan malam tahun baru. Jasad bayi itu ditemukan dengan ari-ari yang masih menempel.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menjelaskan, mayat bayi tersebut ditemukan pertama kali oleh warga bernama Ilham.

“Saksi sedang berada di pinggir kali grogol dan ingin merokok sambil melihat ke arah kali tiba tiba ada yang mengapung di kira boneka pas di pastiin ternyata bayi,” kata Made Budi, Jumat (2/1/2026).

“Saksi masih ragu dan memanggil istri serta beberapa warga untuk memastikan apakah itu bayi atau bukan. Ternyata benar seorang bayi," lanjut Made.

Setelah memastikan bahwa yang ditemukan adalah jasad bayi, saksi selanjutnya memanggil Ketua RT setempat. Selanjutnya, Ketua RT melaporkan temuan jasad bayi tersebut ke pihak kepolisian.

Menerima laporan tersebut, Polsek Cinere bersama tim Inafis kemudian mendatangi lokasi. Setibanya di lokasi dan telah melakukan pengecekan, polisi memperkirakan bayi tersebut telah meninggal dunia sejak dua hari sebelumnya.