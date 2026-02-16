Polisi Dalami Penyebab Tembok Roboh di SMPN 182 Jakarta

JAKARTA – Tembok sebuah bangunan mewah di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, roboh pada Minggu (15/2/2026) siang, dan menimpa tembok serta halaman SMPN 182 Jakarta. Polisi tengah menyelidiki penyebab ambruknya tembok tersebut.

"Sementara penyebabnya masih dalam penyelidikan," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).

Menurutnya, sebelum roboh, tembok bangunan tersebut sudah dalam posisi miring hingga akhirnya menimpa tembok dan halaman SMPN 182 Jakarta. Bahkan, pemilik bangunan yang temboknya roboh itu sebelumnya telah menerima surat pemberitahuan dari lingkungan sekitar.

Polisi, lanjutnya, akan mendalami lebih jauh peristiwa robohnya tembok tersebut. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu karena tidak ada aktivitas di sekolah saat kejadian.

"Tidak ada korban jiwa. Memang awalnya pagar tersebut sudah miring dan sudah diberikan surat pemberitahuan dari lingkungan," katanya.

(Awaludin)