Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Dalami Penyebab Tembok Roboh di SMPN 182 Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |00:30 WIB
Polisi Dalami Penyebab Tembok Roboh di SMPN 182 Jakarta
Tembok roboh di SMPN 182 Jakarta (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Tembok sebuah bangunan mewah di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, roboh pada Minggu (15/2/2026) siang, dan menimpa tembok serta halaman SMPN 182 Jakarta. Polisi tengah menyelidiki penyebab ambruknya tembok tersebut.

"Sementara penyebabnya masih dalam penyelidikan," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).

Menurutnya, sebelum roboh, tembok bangunan tersebut sudah dalam posisi miring hingga akhirnya menimpa tembok dan halaman SMPN 182 Jakarta. Bahkan, pemilik bangunan yang temboknya roboh itu sebelumnya telah menerima surat pemberitahuan dari lingkungan sekitar.

Polisi, lanjutnya, akan mendalami lebih jauh peristiwa robohnya tembok tersebut. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu karena tidak ada aktivitas di sekolah saat kejadian.

"Tidak ada korban jiwa. Memang awalnya pagar tersebut sudah miring dan sudah diberikan surat pemberitahuan dari lingkungan," katanya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201794//smpn_182_jakarta-UfBd_large.jpg
Tembok Sepanjang 60 Meter Roboh Timpa SMPN 182 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/612/3201725//pacul_pora-72hN_large.jpg
Bukan Pedang Pora, Pernikahan Santri Ini Viral karena Prosesi 'Pacul Pora'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/624/3201722//kekerasan_anak-ShGz_large.jpg
Fakta-Fakta Viral Guru Telanjangi 22 Siswa di Jember yang Bikin Sewot Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/338/3201043//viral-U1Zb_large.jpg
Viral 2 Motor Adu Banteng di Palmerah Jakbar, 1 Orang Tewas di Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/18/3201042//ilustrasi-gokC_large.jpg
Buntut Pernyataan Impor Perawan Vietnam, Gubernur di Korsel Dipecat dari Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/340/3200724//viral-7m2Q_large.jpg
Brutal! Oknum ASN Hajar 4 Karyawan SPBU hingga Terkapar, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement