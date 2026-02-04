Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rawan Banjir dan Roboh, SDN 03 Jombang Tangsel Dibangun Ulang

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |14:51 WIB
Rawan Banjir dan Roboh, SDN 03 Jombang Tangsel Dibangun Ulang
SDN 03 Jombang, Tangsel dibangun ulang (Foto: Ist)
A
A
A

TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) membangun ulang Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Jombang setelah kondisi bangunan dinilai tidak aman. Sekolah tersebut kerap terdampak banjir saat hujan dan memiliki struktur bangunan lama yang rawan roboh.

Kepala UPTD SDN Jombang 03, Widiastuti, mengatakan keterbatasan fasilitas dan kondisi gedung yang memprihatinkan telah dialami selama puluhan tahun. Sejumlah kejadian pernah terjadi seperti plafon runtuh dan rapuhnya cor lantai dua.

Sebagian besar bangunan sekolah berdiri sejak 1975 dan didominasi gedung satu lantai. Sejumlah titik bangunan terpaksa ditopang besi besar karena kondisinya mengkhawatirkan.

“Beberapa titik bangunan harus ditopang dengan besi besar karena kondisinya sudah mengkhawatirkan. Bahkan, saat kursi dibawa ke lantai dua, sering muncul puing-puing yang berjatuhan,” ujarnya, dikutip Rabu (4/2/2026).

Selain bangunan tua, sekolah juga rawan banjir akibat posisi lapangan yang sejajar dengan jalan dan sistem drainase yang kurang baik. Dari 10 ruang kelas yang ada, hanya sembilan yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar.

“Karena satu ruangan sudah rapuh sampai harus ditopang tulangan besi dan sudah sering puing-puingnya jatuh,” imbuhnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan jumlah 21 rombongan belajar yang hanya ditunjang sembilan ruang kelas layak pakai, sehingga kegiatan belajar mengajar harus dibagi dalam tiga sesi setiap hari.

