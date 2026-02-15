Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Ternyata Bersiap Perang Jangka Panjang dengan Iran

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |11:15 WIB
AS Ternyata Bersiap Perang Jangka Panjang dengan Iran
Tentara AS (Foto: Reuters/Ilustrasi)
A
A
A

WASHINGTON – Militer Amerika Serikat (AS) tengah mempersiapkan kemungkinan operasi militer berkelanjutan selama berminggu-minggu terhadap Iran jika Presiden Donald Trump memerintahkan serangan. Hal ini diungkapkan dua pejabat AS, dikutip Reuters, Minggu (15/2/2026), menandakan potensi konflik yang jauh lebih serius daripada yang pernah terjadi sebelumnya antara kedua negara.

Para pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena sifat perencanaan yang sensitif, meningkatkan pertaruhan bagi diplomasi yang sedang berlangsung antara AS dan Iran.

Utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, dijadwalkan mengadakan negosiasi dengan Iran pada Selasa di Jenewa, dengan perwakilan dari Oman bertindak sebagai mediator. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memperingatkan pada Sabtu, bahwa meskipun preferensi Trump adalah mencapai kesepakatan dengan Teheran, hal itu sangat sulit dilakukan.

Di saat yang sama, Trump telah mengumpulkan kekuatan militer di kawasan tersebut, memicu kekhawatiran akan aksi militer baru. Pejabat AS mengatakan pada Jumat, bahwa Pentagon mengirimkan tambahan kapal induk ke Timur Tengah, menambah ribuan tentara beserta pesawat tempur, kapal perusak rudal berpemandu, dan kekuatan tempur lainnya yang mampu melancarkan serangan maupun bertahan.

Berbicara pada Jumat setelah acara militer di Fort Bragg, North Carolina, Trump secara terbuka melontarkan kemungkinan perubahan pemerintahan di Iran. Ia mengatakan bahwa hal itu "sepertinya akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi." 

Halaman:
1 2
      
