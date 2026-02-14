Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tekan Iran, Trump: AS Segera Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |17:17 WIB
Tekan Iran, Trump: AS Segera Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah
USS Gerald Ford.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa ia akan mengirimkan kapal induk kedua ke Timur Tengah seiring dengan meningkatnya tekanan Washington terhadap Iran terkait program nuklir dan rudal balistiknya.

Berbicara di Gedung Putih pada Jumat (13/2/2026), Trump mengonfirmasi bahwa USS Gerald R. Ford akan meninggalkan Karibia menuju Timur Tengah "segera" karena ketegangan tetap tinggi setelah pembicaraan tidak langsung di Oman pekan lalu.

“Jika kita membutuhkannya, kita akan menyiapkannya, kekuatan yang sangat besar,” kata Trump sebagaimana dilansir Al Jazeera. Trump menambahkan bahwa ia yakin negosiasi akan “berhasil” sambil memperingatkan bahwa itu akan menjadi “hari yang buruk bagi Iran” jika negara itu gagal mencapai kesepakatan.

Dia kemudian mengatakan perubahan pemerintahan di Iran akan menjadi “hal terbaik yang bisa terjadi”.

“Selama 47 tahun, mereka terus berbicara dan berbicara dan berbicara. Sementara itu, kita telah kehilangan banyak nyawa,” katanya, yang tampaknya merujuk pada tindakan keras Teheran terhadap protes anti-pemerintah baru-baru ini yang menewaskan ribuan orang.

 

      
